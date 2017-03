La dirección de Podemos espera que Podem y los 'comuns' resuelvan sus "diferencias" porque "hace falta una alternativa"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha manifestado que espera que la dirección de su partido en Cataluña y sus socios en esta Comunidad solventen sus "diferencias" y el proceso para configurar el nuevo partido de los 'comuns' siga adelante, porque "hace falta en una alternativa". Eso sí, ha asegurado que desde la dirección estatal se van a mantener al margen porque es una cuestión que atañe a los catalanes.

"Entendemos que hay algunas diferencias en estos momentos pero confiamos en que mediante el diálogo se puedan solventar porque hace falta en Cataluña una alternativa diferente al inmovilismo y al independentismo", ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Podemos en Madrid tras la reunión de la Ejecutiva, de la que es coportavoz.

Según Echenique, "ese nuevo sujeto" que se está formando "satisface las demandas de muchísima gente en Cataluña que está pidiendo democracia, derechos sociales y nueva política y que no quiere subirse a ninguno de esos dos trenes --el inmovilismo y el independentismo-- que siempre amenazan con chocar".

No obstante, ha asegurado que no le corresponde a la dirección estatal posicionarse sobre este proceso, que compete a la dirección autonómica y los inscritos de Podemos en esta Comunidad. "Nosotros saludamos la iniciativa de creación de un nuevo sujeto pero desde Madrid no podemos más que decir que la decisión es catalana. Lo que decidan las bases de Podem será lo que para nosotros será la decisión adecuada", ha asegurado.

Sí que ha descartado que estas diferencias puedan afectar al buen funcionamiento que tiene el Grupo Parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso. "El Grupo parlamentario entiendo que funciona bien y no creo que vaya a dejar de hacerlo", ha señalado.

DESCENTRALIZACIÓN DE PODEMOS

Por otra parte, preguntado sobre el proceso de federalización y decentralización de Podemos que defienden algunas direcciones autonómicas, principalmente Andalucía, Echenique ha informado de que la dirección estatal mantuvo una reunión con la secretaria general andaluza, Teresa Rodríguez, en la que no se llegó a conclusiones sino que se pusieron sobre la mesa los diferentes planteamientos. "Tocamos todos los temas que tienen que ver con la descentralización de Podemos", ha asegurado.

Además, ha anunciado que en los próximos días o semanas se reunirá por primera vez el Consejo de Plurinacionalidad que el equipo del secretario general, Pablo Iglesias, propuso crear en los estatutos que presentó en la Asamblea de Vistalegre II, según Echenique.

Este órgano, que estará formado por todos los secretarios generales autonómicos, tendrá como objetivo trabajar no sólo en el modo de descentralizar Podemos sino también de avanzar en la realidad plurinacional de España. "Ese órgano lo podemos convocar en algunos días o semanas y va a ir en esa línea, no sólo de Podemos, sino también del modelo de Estado", ha ahondado.

Preguntado, por otra parte, sobre la postura de Podemos respecto a la polémica generada por un programa emitido por la ETB, Echenique ha asegurado que las opiniones mostradas en ese programa son "personales" de los que en él aparecían y se "representan únicamente a sí mismas".

"Se trata de opiniones personales que no representan en absoluto a una sociedad tolerante y avanzada como es la de la sociedad de Euskadi, y a mí personalmente me parecen bromas bastante lamentables pero creo que no representan a nadie, y que las personas que llevan a cabo estas bromas se representan a sí mismas", ha apostillado.