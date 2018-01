Podemos acusa a Sánchez de estar "desaparecido" y vuelve a pedir moción de censura y no propuestas de "papel mojado"

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos y secretaria de Participación, Noelia Vera, ha criticado este miércoles que "el Pedro Sánchez" que ganó las primarias del PSOE hace siete meses, con un "programa que quería imitar", a su juicio, el del partido morado, está "desaparecido", y sólo presenta propuestas que son "papel mojado", como la de crear un impuesto a la banca para costear las pensiones.

Según Vera, Sánchez "ha lanzado una cortina de humo" con su propuesta, "simulando ser muy duro con la banca, cuando sabe perfectamente que esa ley no va a tener efectos mientras no se ponga una moción de censura contra Rajoy".

"Yo no se dónde está Sánchez, aquel que decía que lo primero que iba a hacer iba a ser echar a Rajoy, no sabemos dónde está. ¿Qué ha pasado con ese Pedro Sánchez? Si aparece, nos pondremos muy contentos porque España no se merece seguir aguantando recortes y políticas de austeridad del PP", ha enfatizado Vera, que ha comparecido, como es habitual, junto al secretario de Organización, Pablo Echenique.