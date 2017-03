Podemos alerta de "la implosión de la UE" y critica que el Libro Blanco no cuestione la austeridad

Busca organizar un acto en Madrid de las fuerzas progresistas para lanzar una revolución democrática y que un "15M pase por encima de Europa"

El portavoz de Podemos en la Eurocámara, Miguel Urbán, ha rechazado todos los escenarios sobre el futuro de la Unión Europea a 27, sin Reino Unido, que planteó este miércoles el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, esgrimiendo que "el problema es que no hay un cuestionamiento de las políticas económicas" de "recortes" y "austeridad" promovidas desde la Unión Europa en los últimos años y ha alertado de "la implosión de la UE".

"Creo que vamos a un escenario de implosión en cierta medida del proyecto de la Unión Europea, tal y como lo conocíamos. Para mí, eso no es un buen escenario", ha admitido Urbán en un desayuno con la prensa, en el que ha dejado claro que no se quedarían "con ningún escenario" de los planteados y ha alertado de que "la implosión de la Unión Europea no significa que lo que nazca sea mejor".

"No nos quedaríamos con ningún escenario", ha asegurado, insistiendo en que "el problema es que no hay un cuestionamiento" de las políticas económicas de "recortes" y "austeridad" que "son gran parte del sabotaje del proyecto de la Unión Europea" y su contribución al "auge de le extrema derecha" en Europa y al "alejamiento de la ciudadanía". "La austeridad no funciona. Los cinco escenarios mantienen la austeridad", ha criticado.

Urbán ha avisado de que "por primera vez" se plantea incluso "una regresión" en el proyecto europeo, "una clara evidencia de que hay una crisis bastante profunda en la institucionalidad de la Unión Europea" y ha insistido en que "la mayoría de los escenarios que se plantean" supone "volver hacia atrás", incluida la opción de "una Europa a dos velocidades". "Volver al mercado único ya es de guasa", ha ironizado.

El eurodiputado de Podemos ha alertado de que "ceder soberanía" a una Comisión Europea e instituciones que carecen de "control democrático" supondría "ceder democracia". "Yo estaría por ceder soberanía, ir a una mayor integración europea, pero no con esta Unión Europea", ha avisado.

Urbán ha defendido la necesidad de un "séptimo escenario" que pasa por "un cambio radical" en las políticas económicas y sociales de la Unión Europea e "intentar construir una Unión Europea donde nadie se quiera ir".

Así, ha avisado el voto de parte de los británicos a favor de salir de la Unión Europea fue "un voto de protesta" contra "el establishment". "No es un elemento exclusivo de Reino Unido", ha avisado, alertando del escenario "complicado" en Europa por las próximas elecciones clave en Francia, Países Bajos, Alemania y Austria, donde el voto de protesta, ha alertado, "se concreta" en el apoyo a formaciones de extrema derecha "profundamente xenóbobas y euroescépticas" como el Frente Nacional de Marine LePen o el Partido Popular por la Libertad y la Democracia de Geert Wilders.

"Creemos que el mejor antídoto contra los Trump y los LePenes europeos se llama Podemos. A la mayoría de las fuerzas progresistas europeas nos reclaman tomar mayor iniciativa en el plan europeo", ha resumido.

ENCUENTRO DE LAS FUERZAS PROGRESISTAS EN MADRID

Urbán ha insistido en que para "cambiar políticas" en Europa el primer paso "fundamental" es construir mayoría sociales. "Uno de nuestros objetivos debe ser una revolución, que un 15M pase por encima de Europa", ha concluido. "En cierta medida se necesita un grito democrático contra el engaño al que se ha sometido a los pueblos de Europa", ha concluido.

Por ello, Podemos quiere organizar un encuentro en Madrid de las fuerzas y movimientos progresistas contra la austeridad, la xenofobia y el auge de la extrema derecha en Europa y para lanzar "un proceso de revolución democrática parecido al que vivimos con el 15M", antes de la primera vuelta de las elecciones en Francia, al que confían que también pudiera venir Bernie Sanders, que habría sido "el mejor candidato" demócrata para hacer frente a Donald Trump, en lugar de la candidata "del establishment", Hillary Clinton.