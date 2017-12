Podemos cree que las anotaciones de la agenda Jové son una prueba más de la "estafa" de los independentistas

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, cree que las anotaciones personales del exsecretario general de vicepresidencia de Economía y Hacienda catalana, Salvador Jové, incautadas por la Guardia Civil, en las que reconocía que la vía unilateral "no tenía sentido", son una seña más de la "estafa" de los independentistas con los ciudadanos.

Eso sí, la dirigente 'morada' ha señalado que los independentistas no son los únicos que han "estafado" a los ciudadanos. A su juicio, también lo hizo el PSOE al afirmar que quería echar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y luego permitiendo su investidura, y Ciudadanos apoyándola, después de prometer que no le haría presidente.

Así, ha enfatizado que "es una estafa decirle a los ciudadanos que se va a hacer una cosa y luego no hacerla". "Nosotros, frente a eso, aunque a lo mejor no sea tan épico, y a aunque a lo mejor no suscite tantas pasiones, defendemos un referéndum pactado con garantías, que es ya la opinión mayoritaria que ese referéndum debe celebrarse no sólo en Cataluña sino también en España", ha defendido.