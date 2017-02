Podemos considera una "bravuconada" el plan del Gobierno contra el referéndum y pide una comisión en el Congreso

En Comú denuncia la incapacidad de Rajoy para articular una respuesta a la cuestión catalana desde el diálogo: Eso es de nuevo un 'no'

El portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, cree que el plan que el Gobierno tiene previsto adoptar para evitar un referéndum en Cataluña supone "una nueva bravuconada" y, frente a su "irresponsabilidad" de no plantear soluciones al conflicto, su partido junto con En Comú, En Marea y Compromís han solicitado crear una comisión en el Congreso que debate sobre la "crisis territorial" en España que permita abrir paso al ejercicio del "derecho a decidir" en las comunidades autónomas.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Errejón ha respondido así al ser preguntado por la hoja de ruta para evitar el referéndum que ha diseñado el Gobierno en caso de que en Cataluña incumplan la resolución del Tribunal Constitucional y que contempla medidas coercitivas, entre las que podría figurar el precinto de los colegios o incluso hacerse con las riendas de la Consejería de Educación para impedir el acceso a los mismos.

¿Y LA OPERACIÓN DIÁLOGO?

El dirigente de la formación morada ha señalado que "no se puede confundir" 'hoja de ruta' con lo que, en su opinión, no son más que "amenazas". "Eso no constituye ninguna propuesta política para Cataluña, sino que es una nueva bravuconada", ha dicho Errejón, quien ha apuntado que España necesita un Gobierno "más responsable" y que "no se dedique a amenazar".

En la misma línea se ha expresado su compañero de grupo y portavoz de En Comú, Xavier Doménech, quien ha denunciado la "incapacidad" del Ejecutivo de Mariano Rajoy de articular una respuesta frente a la cuestión catalana y ha apuntado que su plan frente al referéndum "es de nuevo un 'no'" porque no afronta la problemática desde el diálogo.

Frente a la frustrada operación diálogo del Gobierno, Unidos Podemos, En Comú, En Marea y Compromís han registrado este miércoles en el Congreso una iniciativa para crear una comisión no permanente en la Cámara Baja que haga un diagnóstico sobre "la peor crisis territorial" que vive España desde la Transición y poner encima de la mesa soluciones, que en el caso de los proponentes pasa por el ejercicio del "derecho a decidir" de los distintos territorios españoles.

Se trata, según ha explicado Errejón, de abrir un espacio de debate con el Gobierno y con la sociedad civil para tratar de buscar una respuesta "satisfactoria" frente a un modelo de Estado de las Autonomías que "no da más de sí".

Según ha dicho, ante esta "crisis territorial" no se puede "mirar hacia otro lado" ni ser "tímido" ni utilizar la ley como "trinchera" para no ofrecer soluciones a las demandas de descentralización, de "derecho a decidir" y de "reconocimiento nacional" de los pueblos. "Es hora de abordar esta cuestión con valentía, sin ambages y sin tapujos", ha resumido Errejón.

BUENA ACOGIDA INICIAL DE LOS GRUPOS

En esta línea, Doménech ha explicado que han conversado con el PP, el PSOE, Esquerra Republicana (ERC), el PNV y el Partido Demócrata Catalán (PDeCat) sobre su petición de crear esta comisión no permanente y que en principio su reacción es "positiva". En todo caso, ha querido dejar claro que, una vez abierta, los trabajos no se pueden prolongar en el tiempo. "La situación que se está viviendo no da para muchas demoras", ha comentado.

En nombre de Podemos Euskadi, Nagua Alba, su líder, ha comentado que en democracia los problemas tienen que resolverse con diálogo, para lo cual, ha defendido, hay que habilitar espacios donde estudien las herramientas jurídicas y políticas que permitan ampliar derechos, entre ellos, el "derecho a decidir".

De su lado, y por parte de En Marea, su portavoz parlamentario, Antón Gómez-Reino, ha subrayado la conveniencia de crear esta comisión porque, a su juicio, los partidos que vienen del "régimen del 78" han entendido la cuestión territorial como "un choque de trenes" y un "problema". "Nosotros lo entendemos como una virtud", ha indicado el gallego, antes de llamar a decidir "desde la madurez y la fraternidad" un nuevo modelo de convivencia entre los distintos territorios del Estado".