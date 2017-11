Podemos sospecha de la "coincidencia" de que el nuevo fiscal general sea "amigo" de Acebes, procesado por el caso Bankia

Catalá les recrimina que "descalifiquen" y "mancille el honor" de Sánchez Melgar y se "queden tan frescos"

Asimismo, ha dicho que aunque luego obtenga el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que comparezca ante la Comisión de justicia, "no se toma el decoro de ser votado, por lo cuál ya está elegido".

Además, ha indicado que el nuevo máximo responsable del Ministerio Público fue quien "firmó el auto que juzgaba al molesto juez Baltasar Garzón", apartado de la carrera judicial por prevaricación al autorizar escuchas a los principales investigados de la Gürtel cuando se encontraban en prisión preventiva. "Tenemos a un próximo fiscal general del Estado que no sólo es cercanísimo a un ministro suyo que está siendo procesado por la salida a bolsa de Bankia, sino que, además, ha operado a favor del PP en la trama Gürtel", ha concluido Vera.

"Ustedes tienen a suerte de que pueden descalificar, mancillar el honor de este señor y quedarse tan frescos", ha recriminado el ministro de Justicia al partido que lidera Pablo Iglesias y les ha pedido que valoren su experiencia profesional y no se queden en "anécdota" que han constatado este miércoles en el Pleno.

Por otro lado, Catalá ha enfatizado que no existe ninguna normativa que establezca que "haya que consensuar una competencia que es exclusiva del Gobierno de la Nación", como es un nombramiento como el cuestionado. "Me sorprende lo que he escuchado en los últimos días", ha apuntado en referencia a este posible acuerdo, ya que, según ha recordado, nunca anteriormente se ha pactado la designación de ningún fiscal general.