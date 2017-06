Podemos considera legítimo que los catalanes voten, pero advierte de que una consulta unilateral "no soluciona nada"

El portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos Pablo Echenique ha reiterado este lunes la propuesta 'morada' de celebrar un referéndum "pactado y vinculante" en Cataluña, al entender que responde al sentir generalizado de los catalanes frente a una hoja de ruta de la Generalitat que "no es la que defiende la mayoría de catalanes" y que "no va a solucionar nada".

La unilateraliad "no va a funcionar", ha advertido Echenique, quien entiende que se puede producir una "repetición del 9N". "La gente quiere votar sí o no y para ello hace falta un referéndum pactado, que es lo que defendería un presidente del Gobierno con altura de Estado, que no representase solo a una parte", ha afirmado.