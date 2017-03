Podemos quiere que se declare a Federico Trillo "persona non grata" en Cantabria

El grupo morado registra una iniciativa parlamentaria para su debate y aprobación en el Pleno

Podemos Cantabria ha registrado una iniciativa en el Parlamento regional para que se declare al exministro de Defensa Federico Trillo "persona non grata" en esta Comunidad, y que el Gobierno e instituciones autonómicas se abstengan de contar con él en los actos que organicen.

El grupo morado en la Cámara ha presentado una proposición no de ley en este sentido, que se debatirá en un próximo Pleno, y de la que ha dado cuenta este viernes el diputado Alberto Bolado, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por familiares cántabros de afectados por el accidente del avión YAK 42 de mayo de 2003 en Turquía, en el que fallecieron 62 soldados españoles.

El podemita ha considerado que se trata de una iniciativa "de justicia" en la que factores políticos deben quedar en un "segundo plano", ha señalado en alusión al posible apoyo a la PNL de otras formaciones con representación parlamentaria.

Y es que el objetivo último es que Trillo "sepa que aquí no se le quiere", ha resumido Sara García, hermana de David, uno de los dos cántabros fallecidos en el siniestro aéreo, junto con Miguel Ángel Calvo Puentes, representado por su hermano Jesús.

Sara, acompañada por su otra hermana Andrea, ha señalado que la declaración del ministro de Defensa del PP cuando sucedieron los hechos como "persona non grata" en esta región es algo "simbólico", "sin repercusión", que tal vez para él no tenga importancia, pero sí para ellos, "por el respeto y honor a nuestros familiares, a todos sus compañeros que ya habían volado jugándose la vida, cosa que él jamás hubiese tenido narices a hacer".

Esta misma petición ya ha salido adelante en Cartagena (Murcia), ciudad natal de Trillo, y en Lalín (Pontevedra), de donde era uno de los fallecidos. En ambos municipios se le ha declarado "persona non grata".

A juicio de Sara García, éste es "el único nombramiento" que se merece Trillo, y no otros como embajador de Londres, cargo del que dimitió el pasado mes de enero tras conocerse el informe del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio que él dirigía del accidente del Yak-42 por el "pésimo" estado del avión, por lo que ya había numerosas quejas sobre la mesa.

Después de recordar que llevan casi 14 años de "duelo permanente" y "dolor constante", la hermana de David ha censurado el "lamentable" comportamiento de Trillo, por "esconder la verdad, manipular los hechos y disfrazarlos", y que se haya tratado a los familiares de las víctimas como "mera mercancía".

Ha negado las palabras del exministro y ha asegurado que "nunca" han pedido "dinero", sino "solo la verdad" y que se actuara con "transparencia", para lo cual reclaman, tras el dictamen del Consejo de Estado que les ha dado la "razón", una comisión de investigación.

De igual modo, los allegados a los soldados que murieron en el siniestro rechazan del "mísero perdón" de la actual ministra de Defensa, la también 'popular' María Dolores de Cospedal, que "poco o nada sabe del tema". "Que se deje de hablar de dolor y se hable de jurisprudencia", ha reivindicado Sara, para asegurar que los familiares piden asimismo que se "depuren responsabilidades" y que "esto no vuelva a ocurrir".

"El empeño de la ministra Cospedal en poner en duda el poder encontrar o no una documentación que deberían haber tenido desde un primer momento en su poder, y que de hecho no dudamos que tienen, quizás solo haya que abrir un cajón, demuestra el buen hacer de esta ministra, que no se molesta en aclarar que hay una vía de responsabilidad patrimonial abierta por la cual se pide el dictamen del Consejo de Estado que es vinculante a la sentencia que a día de hoy seguimos esperando".

Por su parte, Jesús Calvo ha agradecido a Podemos esta iniciativa parlamentaria, presentada precisamente a petición de los familiares. Con esta PNL también se persigue "demostrar que nadie esté por encima de la Ley" y que las instituciones democráticas muestren el rechazo a un comportamiento que consideran "anti patriota". "La mentira y desprecio a las leyes de nuestro país no va en la línea del respeto que merecen los miembros de las Fuerzas Armadas, que se dejan la vida fuera de nuestras fronteras defendiéndonos", ha apuntado Bolado.