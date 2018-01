Podemos niega "desgaste preocupante", pero reconoce vivir un "momento complejo" tras el 21-D

"Nosotros consideramos que no existe un desgaste preocupante. Si todas las veces que nos hubieran dado por muertos, hubiésemos estado muertos, ya no estaríamos aquí", ha afirmado Ione Belarra en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada por el borrador del informe político que prepara Alberto Garzón para la reunión que la Coordinadora Federal de IU celebrará el sábado.

Aunque Belarra ha señalado que no ha podido leer dicho informe, sí ha querido dejar claro que en Podemos no creen que sufran un "desgaste preocupante". "Ahora mismo nos encontramos en un momento complejo tras al elecciones catalanas , pero efectivamente las elecciones catalanas se han dado en un contexto absolutamente extraordinario y excepcional, que creemos que no tiene un traslado directo ni a la política estatal ni a la municipal", ha asegurado.