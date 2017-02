El desgarro interno de Podemos a 48 horas de Vistalegre II

Iglesias se incluye a sí mismo en el capítulo de reproches para decir que fue un error dar tanto poder a Errejón Y defiende a los suyos cuando se le pregunta por su entorno, punto de fricción estos días. "No sería honesto decir Íñigo es estupendo pero es que está rodeado... No, somos mayores y uno se rodea de personas con las que está cómodo y yo estoy orgulloso del equipo con el que trabajo desde 2014". En medio sigue la disputa por el poder: Errejón cree que el tándem es posible pero Iglesias insiste en que no solo se juegan el rumbo del partido sino también su propio futuro. Hoy ha dicho que incluso dejaría su escaño si su lista pierde en Vistalegre II. Errejón pide que "no nos obligue permanentemente a elegir". Solo ellos pueden deshacer la brecha.