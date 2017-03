Podemos da de baja de su grupo parlamentario a la senadora vasca que ha dejado el partido morado

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha comunicado al Senado la baja del grupo de la senadora vasca Elvira García, que ha dejado el partido morado tras la polémica por su deuda por no pagar una vivienda social pero que no renuncia al escaño. Será asignada al Grupo Mixto.

El partido morado ha enviado un escrito a la Cámara Alta en el que informa de que la senadora ya no forma parte de su grupo parlamentario y será ahora la Mesa del Senado la que decida su adscripción al nuevo destino.

El Grupo Mixto pasará así a estar formado por 17 senadores de diez partidos políticos diferentes, aunque Elvira García no pertenece a ninguno. Se sentará junto a parlamentarios de PDeCat, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Compromís, Foro, EH Bildu, AHI, Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias.

Compromís ha vuelto a reclamar la creación de un nuevo grupo no adscrito para los parlamentarios "tránsfugas" como es el caso de Elvira García, la misma propuesta que ya presentó como reacción a la incorporación de Rita Barberá a dicho grupo cuando ésta anunció su baja en el PP.

A pesar de que el Pleno del Senado ya rechazó esta petición el pasado mes de noviembre --con los votos en contra del PP, PSOE, Ciudadanos y PNV-- el senador de Compromís ha solicitado de nuevo este viernes que "se reconsidere".

"El Grupo Mixto no puede acabar siendo el refugio de personas que se dan de baja de militancia del partido con el que han concurrido a las elecciones (...) y que deberían ir a un grupo de no adscritos porque no pertenecen a ningún partido", ha explicado Mulet.

Esta incorporación, ha señalado Mulet, "condena" al Mixto a "constantes problemas de funcionamiento". "Son aplicables las mismas razones que esgrimíamos en el caso de la fallecida Rita Barberá y los problemas van a ser los mismos: económicos, de funcionamiento, tendremos que cederle comisiones y alterará nuestra ya de por si compleja dinámica", ha recalcado.