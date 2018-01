Podemos deja en manos de sus inscritos la participación en la manifestación en Bilbao por los presos de ETA

Podemos de Navarra ha dejado "en la valoración individual de las personas inscritas" en el partido su participación en la manifestación que se convoca anualmente en Bilbao, esta vez el próximo 13 de enero, por los presos de ETA y que tendrá como lema 'Prest gaude! ¡Estamos preparados!'.

En su opinión, "es importante señalar que esos derechos no pueden ni deben condicionarse a la asunción de las responsabilidades ni a las decisiones que pueda tomar ETA, pero tampoco es acertado en el actual momento político y social seguir presentando una fotografía en la que solo se habla de sus derechos y no de sus responsabilidades".

Por otro lado, instan "a las personas presas a asumir su responsabilidad por el daño que ocasionaron a las víctimas con sus acciones, un daño que fue injusto y que no tuvo justificación posible".

No obstante, ha afirmado que "eso no quita para que en base a los mismos fundamentos democráticos y de derechos humanos se inste a las personas presas a avanzar en el rechazo de la violencia, reconociendo lo injusto del daño causado y a revisar de forma crítica su pasado, todo ello como reparación a las víctimas y como mejor garantía de no repetición en un futuro". "Creemos sinceramente que en estos planteamientos coincidimos una amplísima mayoría de la sociedad navarra", ha asegurado.