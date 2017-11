Podemos presentará una moción de censura contra Clavijo si resulta investigado por el 'caso Grúas'

La secretaria general de Podemos Canarias y portavoz del Grupo Parlamentario, Noemí Santana, ha anunciado este martes que si el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, es finalmente investigado por el 'Caso Grúas', "solo quedan dos opciones", o que dimita o se le presente una moción de censura.

Para la máxima dirigente de la formación morada, "Canarias no puede estar gobernada por alguien que no solo no tiene apoyos sino que es cuestionado por su comportamiento como gestor público".