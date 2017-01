Podemos cumple tres años en pleno proceso de refundación y con sus dos principales líderes enfrentados

Lanzan un video resumen en los que Podemos es un "bebé" que va creciendo, superando "tropiezos" y alcanzando "victorias"

Podemos cumple este martes tres años desde que saltó al tablero político español como un "método" --y no "un partido"-- para volver a poner las instituciones "al servicio de la gente", más allá de "etiquetas ideológicas"; y lo hace en pleno proceso de "reinvención", tanto de su estrategia política como de su estructura organizativa, y con sus principales dirigentes, el secretario general Pablo Iglesias, y el político, Íñigo Errejón, enfrentados.

"El 15M dijo en las plazas que 'Sí se Puede' y nosotros queremos decir hoy que podemos", aseguró Iglesias al tomar la palabra por primera vez como cabeza visible de la nueva iniciativa, en la presentación que Podemos realizó en el Teatro del Barrio de Lavapiés el 17 de enero de 2014.

En aquella rueda de prensa, en la que compareció acompañado por algunos de los que hoy siguen siendo principales referentes de la formación como el secretario Político, Íñigo Errejón, el eurodiputado anticapitalista Miguel Urbán, o el politólogo Juan Carlos Monedero, Iglesias presentó la nueva iniciativa como un "método" destinado a defender la democracia y los derechos sociales "secuestrados" por los "partidos del régimen" y por "una minoría de privilegiados".

TRES AÑOS Y OCHO CITAS ELECTORALES

Tres años y ocho citas electorales después, Podemos afronta un proceso interno para dejar atrás de una vez la fase que ellos llaman de "máquina de guerra electoral" y abordar su nueva etapa como partido presente ya en todas las instituciones.

De hecho, el papel que debe jugar la formación desde los Parlamentos y la relación que se debe construir entre esta labor y la movilización social en las calles es uno de los principales debates que debe resolver la organización en el congreso que celebrarán en Vistalagre a mediados de febrero.

A lo largo de estos tres años Podemos ha pasado de ser una iniciativa sin estructuras radicada en Madrid a contar con casi más de 450.000 simpatizantes en toda España --de los que unos 254.000 son considerados "activos"-- y unos cinco millones de votantes, y a convertirse en la tercera fuerza política a nivel estatal --y la segunda, por delante del PSOE, en algunas Comunidades Autónomas--.

La fuerza que sorprendió a todos al conseguir cinco eurodiputados en su primera comparecencia electoral en mayo de 2014 también ha vivido importantes transformaciones a nivel interno, que están determinando el camino hacia Vistalegre II.

Por primera vez, Iglesias y su secretario Político, Íñigo Errejón, compiten con equipos diferenciados en el debate interno para marcar el nuevo rumbo político de Podemos, aunque, eso sí, ambos confían en llegar a un acuerdo para aunar propuestas y evite la batalla antes del congreso de febrero.

RECUPERAR EL ESPÍRITU ORIGINAL

Al margen de las diferencias estratégicas u organizativas que puedan existir entre Iglesias, Errejón o los anticapitalistas --la corriente más la izquierda de Podemos--, todos coinciden en la necesidad de recuperar el espíritu con el que nacieron hace tres años sobre el escenario de un teatro en Lavapiés.

"Puede que no le des la misma importancia pero que yo no me quito aquel día de la cabeza. Hoy, tres años después, estoy convencido de lo que ya pensaba entonces. Aquello fue un golpe de entusiasmo e ilusión", asegura la voz en off de Iglesias en un video que ha lanzado el partido en las redes sociales para conmemorar su tercer aniversario, en que Podemos aparece como un bebé que, a medida que va creciendo, va superando "tropiezos" y consiguiendo "victorias".

"Con tu llegada todo cambió. Desde entonces no hemos parado de vivir juntas pequeñas y grandes victorias, como fue la de tus primero pasos", asegura Iglesias mientras se ven en la pantalla los resultados de las elecciones europeas y los cinco escaños que consiguió Podemos en esta primera cita ante las urnas.

IGLESIAS APELA A LA UNIDAD

El líder del partido morado también recuerda en este video-resumen que "el camino no siempre fue fácil". "Tuvimos que sufrir algunos tropiezos, también sustos, pero siempre salimos unidos de cada uno de los problemas que afrontamos", asegura, antes de pasar a hablar de los "retos" que la formación morada, sus miembros y sus seguidores, tienen por delante.

"Estoy convencida de que con la fuerza que tienes y con la de todas las que estamos contigo lograrás todo lo que te propongas. No tengas dudas de que estaremos siempre contigo", continúa la voz en off de una mujer que se intercala con la de Iglesias, mientras se muestran imágenes de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la de Madrid, Manuela Carmena.

"No te voy a mentir, por el camino seguirás encontrándote con obstáculos que te harán volver a tropezar de vez en cuando, pero estoy seguro de que siempre sabrás levantarte y avanzar", asegura después Iglesias, al tiempo que rememora el momento en el que comunicó su acuerdo con el líder de IU, Alberto Garzón, para concurrir juntos en las elecciones de junio.