Podemos insiste en la responsabilidad de Díaz y Báñez en formación y pide eliminar el 60% de la propuesta de dictamen

El portavoz de Podemos en la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha explicado que su formación ha reclamado la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en las alegaciones a la propuesta de dictamen elaborada por el presidente de la comisión, Julio Díaz (Cs).

En declaraciones a los periodistas momentos después de presentar dichas alegaciones en el registro del Parlamento, el diputado de Podemos ha destacado también que han pedido en sus enmiendas la eliminación de 184 epígrafes de la propuesta de dictamen, lo que supone un 60 por ciento del total de la misma.

"Es muy interesante a efectos universitarios pero no nos sirve la comparación con sistemas americanos o ingleses de control parlamentario o cómo funciona los sistemas nórdicos de formación", ha señalado Moreno Yagüe, quien ha cifrado en 39 las enmiendas de modificación y en 57 las de adición, de puntos de las conclusiones ya presentadas por Podemos.

Para Moreno Yagüe, es "fundamental" que Susana Díaz y la ministra Báñez asuman su responsabilidad política en el caso de las ayudas a la formación "por no haber facilitado el acceso a la formación a los andaluces durante un periodo, que continúa, de cinco años".

"Han robado las expectativas laborales a la ciudadanía andaluza, precisamente la comunidad autónoma con el paro estructural más elevado de Europa: un escandaloso 30 por ciento de desempleo, 50 por ciento si hablamos de paro juvenil, que no puede quedar sin responsables políticos", ha defendido.

Podemos propone además la inclusión de contenidos que evalúen el impacto de la decisión de Susana Díaz de renunciar a las políticas de formación, "que ha dejado 450.000 andaluces sin formación en estos cinco años y 800 millones de euros que hemos dejado de percibir".

Sobre las responsabilidades políticas señaladas de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Moreno Yagüe ha dicho que son "inoportunas" porque ya no están en política. "Como no pidamos que no vuelvan a salir nunca más en los medios de comunicación como castigo", ha ironizado.

Por último, el diputado de Podemos ha destacado que en las alegaciones se manifiesta también el malestar de Podemos con el hecho de cerrar la comisión de investigación sin que profesores y alumnos de la formación puedan aportar su testimonio, lo que supone un "cierre en falso".