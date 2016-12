Podemos anuncia mañana los resultados del primer enfrentamiento directo entre Iglesias y Errejón

Podemos hará públicos este jueves a las 13.30 horas los resultados de la consulta celebrada entre el pasado domingo y el martes para definir las reglas de juego de su II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, que tendrá lugar a mediados de febrero.

Aunque todavía quedan dos meses para ese Vistalegre II y se trata de una votación de un elevado nivel técnico, Podemos espera impaciente los resultados del que representa el primer enfrentamiento directo y a nivel estatal entre el secretario general del partido, Pablo Iglesias, y su secretario Político, Íñigo Errejón.

Los dos principales dirigentes del partido morado, que ya hace meses comenzaron distanciarse en lo que a la estrategia política a seguir se refiere, han competido por primera vez en equipos diferentes en esta consulta convocada por Iglesias para fijar, por un lado, el sistema de votación que se utilizará para elegir nuevos estatutos y nueva dirección; y por otro, el modo y los tiempos en los que se organizará el debate.

De este modo, los diferentes sectores que existen en Podemos --los 'pablistas', los 'errejonistas' y los anticapitalistas--, han transformado este debate técnico en un intenso debate político, en el que han aprovechado para comenzar a defender las estrategias que llevarán al congreso de febrero, y en el que podrán comprobar con qué apoyos cuentan entre las bases antes de afrontar la recta final.

"ALTÍSIMA" PARTICIPACIÓN

Aunque ninguno de los equipos se atreve a hacer pronósticos sobre el resultado, Iglesias y los suyos consideran una buena señal el "altísimo" dato de participación registrado en la consulta: han votado 99.162 inscritos, que representan el 22,7% del total de los llamados a votar (436.452), y el 38,9% si sólo se tienen en cuenta los militantes "activos" (254.533), que son los que han participando en alguna otra consulta a lo largo del último año.

Según explican a Europa Press fuentes del equipo oficialista, esta "alta" participación podría indicar que se ha conseguido ir más allá de los militantes de base más implicados en las diferentes corrientes, que votan en función de dinámicas internas y lealtades. A su juicio, la popularidad que tiene entre los simpatizantes de Podemos la figura de Iglesias --que ha ganado con mayoría todas las votaciones en las que se ha involucrado directamente-- jugaría a su favor.

Para los 'errejonistas', sin embargo, la estrategia de Iglesias de vincular su continuidad al frente del partido a que sus propuestas tanto organizativas como políticas ganen en Vistalegre II, y convertir el congreso de febrero en un "plebiscito" sobre su persona, podría volverse en contra del secretario general en esta primera votación, según fuentes de esta corriente.

El líder del partido morado confirmó sus planes el martes, coincidiendo con la última jornada de la votación de las reglas de Vistalegre II. Según los afines a Errejón, si Iglesias no consigue recabar el apoyo de más de la mitad del partido en esa consulta, aunque la gane, los resultados podrían leerse en esa misma clave plebiscitaria. Esto no sólo afectaría a su campaña para Vistalegre sino también a Podemos en su conjunto, en la medida en que el secretario general no contaría con el apoyo mayoritario de la militancia.

SECTORES, PROPUESTAS Y DISCREPANCIAS

Al igual que Iglesias y Errejón, los 'anticapitalistas' también han decidido llevar su propia propuesta, después de un intento fallido de pactar un modelo conjunto entre las tres principales corrientes; acuerdo que finalmente no fue posible por las discrepancias que existen, principalmente, entre los 'pablistas' y los 'errejonistas'.

De las 39 propuestas presentadas por los inscritos, las tres que más atención han despertado son el sistema 'DesBorda', que ha elaborado el secretario de Organización, Pablo Echenique, por encargo de Iglesias; la propuesta 'Recuperar la ilusión' defendida por Errejón y sus afines; y el documento 'Podemos en Movimiento' de los 'anticapitalistas', que firman, entre otros, el eurodiputado Miguel Urbán o la líder andaluza, Teresa Rodríguez.

Los diferentes sistema presentados por unos y otros, así como el modo de organizar los debates --si se tienen que fijar fases diferenciadas para abordar primero los estatutos y después la composición de la nueva dirección, o si se deben debatir todo de forma conjunta, con una cosa vinculada a la otra--, han sido objeto de duras críticas cruzadas entre los equipos.

Por ejemplo, los 'errejonistas' han acusado a Iglesias y los suyos de buscar implantar un sistema de votación mayoritario que no favorece, a su juicio, la integración de los diferentes equipos y que supone una "involución democrática".

Por su parte, los 'pablistas' defienden vincular las propuestas políticas y organizativas a los equipos que los proponen, y consideran que no tiene ningún sentido separar estos debates, como pide Errejón, porque no se puede despojar a las personas de sus ideas.

Los 'anticapitalistas', que fueron los primeros que lanzaron su proyecto y su sistema de votación, se han mantenido en un segundo plano, manteniendo un perfil bajo durante los últimos días y, aunque han hecho campaña por su propuesta, no han realizado, por ejemplo, actos presenciales para pedir el voto como sí lo han hecho las otras dos principales corrientes.

Los resultados de este simulacro de Vistalegre, en los que además del sistema de votación o el formato del congreso se decidirá si el censo permanece abierto durante la asamblea --como piden los 'errejonistas'--, o se cierra antes --como defienden los 'pablistas'-- los dará a conocer en rueda de prensa Pablo Echenique en calidad de secretario de Organización.