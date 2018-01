Podemos ve una "buena solución" el catálogo de actividades para "paliar" el efecto de la sentencia de las 37,5 horas

Podemos Andalucía ha considerado este miércoles que la solución planteada por el Gobierno andaluz para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que restituye la jornada de 37,5 horas para los empleados públicos andaluces mediante un catálogo de actividades con las que cumplir el horario, es "una buena solución" para tratar de "paliar" el efecto de dicho fallo judicial.

En rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía Esperanza Gómez ha manifestado que "mientras no se pueda hacer otra cosa, nos parece una buena solución" que los trabajadores públicos cumplan esas 2,5 horas mediante actividades no presenciales, si bien ha insistido en la necesidad de devolver la jornada de 35 horas a este colectivo.

Ha criticado que el PSOE no incluyera la jornada de las 35 horas en las negociaciones para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, toda vez que ha recordado que este asunto "es una cuestión de voluntad política ya que si nadie lo lleva al TC, no se recurre y no se puede declarar inconstitucional". "Si el PSOE no lo hizo así mal hecho porque su abstención dio el Gobierno a Rajoy", ha apostillado.