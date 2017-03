Podemos se muestra sorprendido por la denuncia de la APM cuando España es "el país de la ley mordaza"

"Nos ha sorprendido bastante", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva, en la que ha asegurado que les ha llamado la atención que ocurra esto "en el país de la ley mordaza y en el que el 75% de los periodistas, según la propia APM, reconocen recibir presiones no por parte de los partidos sino de sus jefes y los propietarios de sus medios".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que la Ejecutiva de su partido ha recibido con "sorpresa" el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en el que se acusa a la formación morada de llevar a cabo una "campaña sistematizada de acoso personal y en redes" a profesionales de los medios de comunicación.

Asimismo, ha señalado que no conocen "ningún detalle" sobre los hechos denunciados en el comunicado. "No nos sentimos reconocidos en esas acusaciones pero no podemos decir gran cosa más", ha asegurado, en línea con las afirmaciones realizadas este lunes por la portavoz en el Congreso de Podemos, Irene Montero.

"Me parece extraño que se haga pública (la denuncia) antes de tener una reunión con nosotros", ha asegurado Montero en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha expresado su voluntad de abordar la situación con la organización que preside Victoria Prego. "Me encantaría reunirme con la Asociación de la Prensa y esperaré a ver en qué se concreta (la denuncia), pero sabéis (los periodistas) que siempre estamos en disposición de escucharos y cuando tenemos que pedir perdón lo hacemos", ha respondido la dirigente de Podemos.