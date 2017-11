El jefe de la Policía se jubila cuestionando el número de heridos del 1-O: "Todo ha salido bastante bien"

El comisario Florentino Villabona sostiene que el tiempo juzgará si la eliminación del DAO a propuesta de Zoido es "bueno o malo"

"Mi gente está fenomenal, son grandes profesionales", responde Villabona cuando le preguntan por las condiciones en las que se encuentran los policías en Cataluña, algunos alojados en barcos. Sobre el papel de los Mossos d'Esquadra evita opinar. "Son las autoridades judiciales las que instruyen ese tipo de diligencias, no puedo valorarlo porque en este caso yo sí que no sería justo", argumenta.

La eliminación del DAO, cargo que asumió el comisario Villabona de enero a julio, cuando el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido elevó al Consejo de Ministros una propuesta para prescindir de esta figura tanto en la Policía como la Guardia Civil, es otro tema del que prefiere no entrar en detalles.

"El que pensemos o no pensemos no tiene importancia. Tenemos que cumplir con las instrucciones del Ministerio del Interior, que ha establecido que haya cuatro jefaturas centrales", señala. Acto seguido, Villabona defiende que "el tiempo será el que juzgue si realmente ha sido bueno o malo". "No pasa absolutamente nada", insiste, deseando suerte a sus compañeros que asuman las cuatro jefaturas que ya han sido convocadas oficialmente.