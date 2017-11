La Policía municipal identifica a tres agentes del chat en el que amenazaban a Carmena

El concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha añadido que la Policía sigue intentando identificar a todos los agentes que pudieran ser encausados y buscando todos los datos, "los que sean precisos". "La prensa hablaba de media o una docena. Vamos a seguir investigando. No vamos a parar. Es una cuestión que transgrede los mínimos y Policía Municipal lo tiene muy claro y ha actuado desde el primer momento. Vamos a seguir por lo Penal y en Asuntos Internos", ha advertido.

Según ha detallado el delegado, el Consistgorio se ha personado porque un funcionario público ha sido amenazado y estima "que posiblemente haya delitos de odio, porque la responsable máxima de Policía, que es la alcaldesa , ha sido insultada y vejada, y porque se hace un daño muy importante a la imagen del Ayuntamiento y de la Policía Municipal". "Lo que ha hecho este grupo muy pequeño es algo que no es de recibo, es absolutamente minoritario y no representa el magnífico trabajo del Cuerpo", ha apuntado.

Barbero se ha mostrado "respetuoso" con los procedimientos abiertos y ha destacado que "no han parado" desde que tuvieron conocimiento de los hechos. "Si ya se han ido identificando supongo que estarán ultimando el inicio del expediente disciplinario y si hay medidas disciplinarias y cautelares informaremos. A mí me preocupa que haya personas con esas actitudes, gente que hace ensalzamiento del nazismo que es capaz de decir que al inmigrante hay que ponerle casquillos en el cráneo y darle con un martillazo. Creo que estas personas no deberían estar trabajando como policías municipales", ha aseverado.