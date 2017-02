El director de la Policía avisa del "poco recorrido" de los informes secretos mencionados por Eugenio Pino

El director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, ha avisado este lunes del "poco recorrido" en sede judicial que tendrían los informes secretos mencionados por el anterior director adjunto operativo del Cuerpo, Eugenio Pino.

"Tiene poco recorrido", ha dicho a preguntas de los periodistas en Oviedo tras recordar que se trata de casos ya juzgados y sentenciados. En una entrevista, el responsable de la Policía ya jubilado Eugenio Pino pidió que se hicieran públicos tres informes elaborados por la extinta Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) sobre Marta del Castillo, el chivatazo del 'caso Faisán' y el atentado del 11M.

El único informe que ha aparecido ha sido el relativo al 11M, un asunto en el que, en palabras de López Iglesias, se está "desproporcionando la información" porque el documento "no tiene ninguna novedad". Este mismo lunes la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que descarta reabrir la causa.

Germán López Iglesias ha añadido, como ya comentó el pasado martes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que no existe informe alguno en relación con el caso de Marta del Castillo. "No tenemos ningún informe más", ha asegurado antes de referirse al 'caso Faisán', del que ha comentado que no hay novedades. "Seguiremos buscándolo y, si existe, la Policía dará con él", ha señalado.

ENTRADA DE INMIGRANTES EN CEUTA

Por otro lado, López Iglesias ha sido preguntado por el último episodio de salto masivo de emigrantes en el perímetro fronterizo de Ceuta. "Llevábamos mucho tiempo sin percances de este tipo y en menos de una semana hemos tenido dos sucesos", ha apuntado.

El director se ha referido a lo difícil que resulta "retener" a un colectivo humano "que se pone enfrente" y que es tan numeroso. No obstante, ha explicado que estos días participará en el Ministerio de Interior en las reuniones fijadas para adoptar "medidas supletorias" a las ya existentes para hacer frente a esas situaciones.

"Cuando uno está ante seres humanos, es complicado cuando viene una avalancha de este tipo", ha admitido.