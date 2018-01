Políticos, sindicalistas e intelectuales reivindican a Marcelino Camacho como "modelo de futuro" en su 100 aniversario

Políticos, intelectuales, activistas y sindicalistas han homenajeado al fundador de CCOO y diputado comunistra Marcelino Camacho, en un acto con motivo del 100º aniversario de su nacimiento, celebrado en la sede del sindicato en Madrid en el que han participado también familiares de Camacho, que falleció en 2010. Tanto los representantes políticos como la hija del líder sindicalista han destacado su legado como una "figura fundamental" que debe "inspirar las acciones en clave de construcción de futuro".

En este sentido, la hija del sindicalista, Yenia Camacho, ha subrayado la importancia de que la memoria de su padre no sea solamente la de él sino la de "muchos luchadores que no tienen su reconocimiento". "Querríamos que este año que va a tener muchas expresiones en todo el país fuera como un año del despegue del reconocimiento de la lucha de todos. Un año fundamental en la memoria para consolidar el patrimonio democrático que es de esas organizaciones, de los luchadores y del resto del país. Quisiéramos que se extendiera a la memoria, que ya es hora, con los años transcurridos, como para que estemos como estamos", ha expresado.

Entre las personalidades que han acudido al homenaje figuran la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el académico de la RAE Luis María Ansón, la escritora Almudena Grandes, el poeta Luis García Montero, el escritor Benjamín Prado, el ex rector de la Universidad Complutense Carlos Berzosa, el ex secretario general de UGT Ignacio Fernández Toxo, el sindicalista Nicolás Redondo, el ex secretario general de CCOO Cándido Méndez, o la jueza de Jueces para la Democracia Begoña López, así como miembros de distintas movilizaciones como Coca Cola en lucha. Los actores Carlos Olaya y Gloria Vega han conducido el acto.