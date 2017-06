La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata de su partido en la moción de la censura este jueves, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado que ellos "ya han ganado la moción" porque "tienen la confianza del pueblo", y que lo único que reforzará hoy a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, es "el voto negativo de Ciudadanos y la abstención del PSOE".

Para la portavoz parlamentaria, "es un día de enorme ilusión y alegría en Podemos. Me siento profundamente emocionada al sentir el apoyo y el respaldo, centenares de mensajes de gente sencilla, trabajadora, que me animaba, que era la voz del pueblo que no tiene confianza".