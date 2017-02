Pradas quiere que PP-A pida perdón por el "escarnio público propio de la Inquisición" de los cursos de formación

El diputado del PSOE por Sevilla Antonio Pradas ha reclamado este jueves al PP-A y a su líder, Juanma Moreno, que pidan perdón y disculpas por el "escarnio público propio de la Inquisición" que, "en colaboración con algunos poderes del Estado, han realizado al intentar convertir las irregularidades de los cursos de formación en una "causa política".

Así lo ha dicho Pradas en declaraciones a los periodistas en Madrid tras conocerse el auto judicial que rechazó el recurso con el que el PP "pretendía convertir esas irregularidades en una herramienta para criminalizar a la Junta y acusarla de confabulación y de conspiración para defraudar".

"El juzgado ha dicho que no hay causa política y no hay causa delictiva en este caso, también lo ha dicho la Fiscalía y no sabemos qué tienen que escuchar el PP-A y Moreno para ponerse a trabajar por los intereses de los andaluces en lugar de judicializar la política y sembrar una imagen negativa", ha incidido el parlamentario socialista.

Tras ello, Pradas se ha preguntado "qué pasa ahora con esas personas que han sufrido el escarnio y la vergüenza pública de verse esposados delante de sus familias". "¿Quién les devuelve la dignidad?", se ha preguntado el socialista, para quien "si al PP aún le queda algo de vergüenza torera, debería pedir perdón".

El diputado ha recordado que se produjeron esas maniobras de "criminalización" el día después de las elecciones en Andalucía, cuando Susana Díaz estaba intentando formar Gobierno, o en vísperas electorales y en "colaboración con algunos poderes del Estado, que ya no están ahí para dar explicaciones", en alusión al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.