Presidente AN dice hará "todo lo posible" para que las víctimas del terrorismo tengan "memoria, dignidad y justicia"

Carballo advierte de la dificultad de esclarecer atentados por la prescripción y cree que "el legislador no fue previsor"

El presidente de la Audiencia Nacional y el teniente fiscal de la Fiscalía de la AN, Miguel Ángel Carballo, han participado este jueves en Bilbao en la III Jornada del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto de historia social Valentín de Foronda, dedicada a la respuesta al terrorismo desde la Justicia, en el 40º aniversario de la Audiencia Nacional.

En este sentido, ha explicado que el tribunal es visitado por "muchas países del entorno" para ver cómo funciona y, en especial, la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo. El presidente de la AN ha destacado la labor en la asistencia y acompañamiento de las víctimas, así como también en materia de memoria, ya que, según ha recordado, se están digitalizando "todos los procedimientos para que la memoria, la dignidad y la justicia a las víctimas del terrorismo sean un hecho de verdad" y que "el derecho a la verdad exista de forma efectiva".

El presidente de la AN ha remarcado que este tribunal "tiene el compromiso y lo va a seguir ejercitando de defender la justicia, la memoria y de la dignidad de las víctimas". "Que cuenten las víctimas y las organizaciones de víctimas con todo nuestro apoyo para realizar su función. Haremos lo posible para que todos aquellos supuestos en que la memoria exija que localicemos el procedimiento, lo digitalicemos, veamos dónde está y que se juzguen los hechos, estaremos ahí", ha afirmado.

Navarro ha reconocido, no obstante, que, "cuanto más tiempo transcurre, más complicado" es poder esclarecer los casos y que "todas las personas que llegan a la Oficina tengan la satisfacción que merecen".

El teniente de fiscal de la AN ha incidido en que las víctimas "siguen siendo víctimas 30 años después" del atentado, frente a la "tentación" de "minusvalorar su importancia, su respeto y su intervención", aunque "es cierto que no deberíamos dejar en sus manos la terminación definitiva de este fenómeno terrorista".

Aunque ha reconocido que, "seguramente, desgraciadamente, por aquello de la prescripción y de la dificultades del tiempo transcurrido desde la comisión de los atentados, no se logre esclarecer algún atentado o ningún atentado", ha remarcado que el material tendrá "un valor indudable de cara a la creación de un memorial o de algo que recopile esta información" para construir "un recuerdo especial de la historia de España".

El fiscal ha señalado que "el problema es que el legislador español no fue previsor", ni con la duración de las penas ni la necesidad de imprescriptibilidad. "Y el problema es que no se puede aplicar hacia atrás la normativa, es algo contra lo que no podemos luchar", ha añadido.