Presidente Asturias: "Me alegro de que haya una victoria de un partido constitucionalista"

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, ha afirmado que le hubiera gustado que no hubiera mayoría "nacionalista" en escaños y que el PSC hubiera tenido mejor resultado. Con todo, se ha alegrado por la victoria "de un partido constitucionalista".

"Me hubiera gustado que no hubiera mayoría nacionalista en escaños y que el PSC hubiera tenido mejor resultado, pero me alegro de que haya una victoria de un partido constitucionalista y de que el número de votos haya sido mayor en las fuerzas políticas que no apoyan la independencia", ha indicado el presidente asturiano.