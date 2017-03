Presidente de PP Tenerife dice que el 'enfrentamiento' con un allegado a Tavío es "lo más asqueroso" que le ha pasado

El presidente del PP en Tenerife, Manolo Domínguez, ha asegurado este viernes que el 'enfrentamiento' que tuvo hace unos días con una persona cercana a la que fuera hasta ayer candidata a presidir el partido en Canarias, Cristian Tavío, es "lo más asqueroso" que le ha pasado en política.

"Ha sido lo más asqueroso que he vivido en política y no pienso entrar en detalles del asunto. Es verdad que personalmente con ella casi no hubo nada pero con alguien muy cercano a su persona sí lo hubo y, desde mi punto de vista, es lo más asqueroso que he vivido en política", afirmó en declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press.

Añadió que ante esta situación "todo el mundo es consciente" de quien es cada persona. En este sentido, apuntó que la polémica "no" le gusta y hablar de los compañeros le parece "rancio pero de todo hay en la viña del señor".

Al respecto, cuestionado si es muy grave lo que ha pasado, afirmó que para él sí porque "no" está acostumbrado a estas cosas. "Me gusta ser un hombre serio, sensato, responsable. Lo que vaya en otra línea no me gusta y solo no me gusta, me lo hace pasar mal", apostilló.

En cuanto a la decisión de las bases del PP, que han apoyado a Antona como único candidato al Congreso del partido en las islas para presidir el PP de Canarias, consideró que "ha sido una buena decisión".

Por último, apuntó que ahora el partido debe "seguir trabajando, cada uno tiene una actividad que ejercer" y espera que "todo el mundo sepa donde está" porque, aseguró, que el PP en Canarias "estaba en ventaja y la ciudadanía lo estaba viendo como un partido serio. Espero que todo esto no le pase factura."