Presidente de la gestora del PP valenciano dice que el candidato no es lo importante

El presidente de la Gestora del PP en Valencia, Luis Santamaría, ha manifestado que lo importante para su partido "no es elegir candidato", ya que todavía no está elegido, sino "gobernar en Valencia". Por ello, ha asegurado que la "obligación" de la presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, y del líder nacional, Mariano Rajoy, es buscar a la persona "que tenga más opciones de ganar las elecciones".

Al respecto, Santamaría ha dicho que iba a ser "políticamente correcto" para no "pillarse los dedos o perjudicar" a su partido y que "independientemente de quién sea", tanto el PP como él mismo se implicará "al 100% para que sea alcalde o alcaldesa en Valencia". Y ha apostillado: "Si me preguntas si me echaría a llorar si me eligen candidato, te diría que no me echaría a llorar", ha reconocido a un periodista.