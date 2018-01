Presidente Parlamento Galicia ve necesario que el PP "recupere el estímulo" y "pedir disculpas" por la corrupción

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ha considerado necesario que el Partido Popular "recupere el estímulo" que "siempre lo respaldó" y transmita "ilusión" para "ser capaz de encandilar" a la ciudadanía. Además, también se ha mostrado partidario de "pedir disculpas" por los casos de corrupción.

Con todo, en su intervención, ha apelado a la "prudencia" y ha recordado que la encuesta publicada por el diario 'ABC' "está hecha en un momento en el que no hay procesos electorales". "Con lo cual, estas encuestas no son tan fiables como otras, por eso espero que seamos prudentes", ha incidido.

En su intervención, el presidente del Parlamento gallego ha señalado que Galicia "no tiene los problemas que tienen otras comunidades" por esta práctica pero ha abogado por "estar absolutamente vigilantes" ante ella.

"En el Parlamento gallego está así perfectamente determinado, si una persona no adquiere la condición de diputado, no puede ser elegido presidente", ha insistido para asegurar que aunque la nueva mesa de la Cámara catalana puede "cambiar esa normativa" esta modificación "no se ajustará a la ley" y será recurrible.