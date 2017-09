Presidente del Parlamento de Venezuela apuesta por más presión sobre Maduro para "obligar al Gobierno a negociar"

Julio Borges no pide sanciones europeas y subraya que incluso países que antes estaban "lejanos" ahora tienen una visión clara

Borges ha dejado claro que él no cierra la puerta a ningún mecanismo de mediación, pero ha dejado claro que "tiene que ser serio", porque a su juicio hasta ahora no ha habido ningún proceso "con garantías, con participación de gobiernos, con la ONU" y con mecanismos que aseguren "que no se repita lo que sucedió el año pasado, cuando el Gobierno se comprometió y después no ejecutó nada".