Presidente del TSJPV dice que hay que "conformarse" con la legalidad y no con la Justicia que cada uno desea

Cree que "esa tensión entre lo que la sociedad considera justo y lo que el ordenamiento jurídico considera de Justicia siempre existe"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha afirmado que el 'caso Nóos' se resolverá en el Tribunal Supremo y será "bueno" que, una vez que pase por el alto Tribunal, la sociedad "se conforme con el principio de legalidad" que garantiza "la Justicia para todos, no la Justicia que cada uno desearía".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ibarra ha considerado que "el valor de la justicia en términos de sociedad, culturales, y el valor de la justicia como valor jurídico, como valor superior del ordenamiento jurídico no suelen coincidir, y además, es lógico que no coincidan".

En este sentido, ha explicado que "el valor social de la justicia es una 'tendencia a'..., mientras que el valor jurídico es aquello que recoge el ordenamiento jurídico, que recogen la Ley y el derecho". "Entonces, esa tensión entre lo que la sociedad considera justo y lo que el ordenamiento jurídico considera de Justicia siempre existe y, además, es la que nos preserva de que no confundamos la Justicia con 'mi Justicia'", ha manifestado.

Por ello, cree que, más allá del valor jurídico de la Justicia, "estará ese deseo social, una pulsión social, pero siempre va a haber ahí un decalaje, una diferencia y una tensión". "En los jueces, esto lo tenemos muy presente porque, cuando administramos Justicia, también tenemos nuestro sentido de la Justicia y, a veces, se nos muere en el banco de pruebas del proceso", ha indicado.

No obstante, ha señalado que, pese a ello, tienen que dictar sentencia y lo tienen que hacer, "no de acuerdo con ese valor personal de la Justicia que se nos ha muerto en el camino", si no que tienen que hacerlo "de acuerdo con el valor jurídico de la Justicia".

"Y, cuando vemos que esa discrepancia no la podemos soportar, es cuando podemos plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión sobre la constitucionalidad de esa Ley o de esa Norma, cuya aplicación nos resulta subjetivamente injusta", ha indicado.

ANTE EL TS

Juan Luis Ibarra cree que, en el caso de la sentencia del caso Nóos, "hablamos de una aspiración de Justicia y, si los contrastamos con la Justicia del caso, lo primero hay que decir que la Justicia del caso aún no es definitiva, que pasará por la máxima instancia judicial que será el Tribunal Supremo".

"Pero, cuando se establezca esa Justicia del caso, no nos tenemos que sentir mal porque pensemos que no se corresponde exactamente con nuestra idea de Justicia. Lo importante es si se corresponde con la idea de Justicia de nuestro ordenamiento jurídico", ha apuntado.

A su juicio, "en eso es muy importante que el juicio haya sido justo, que el proceso se haya llevado con las debidas garantías y que las pruebas se hayan podido practicar sin ningún género de limitación, y que, quien ha adoptado esa sentencia, la haya adoptado por unanimidad".

"Y ahora se volverá a ver por otras tres personas, por otros tres magistrados en el TS. Si también se llega a una decisión por unanimidad, lo más probable es que nuestra justicia jurídica no da para más y será bueno que la sociedad quiera ir a más, pero también será bueno que nos conformemos con el principio de legalidad porque nos garantiza esa garantía de la justicia para todos, no la Justicia que cada uno desearía", ha manifestado.

Por último, ha señalado que "el condenado no elige cárcel, pero es verdad que, en la elección del centro de cumplimiento de penas, se tiene en cuenta el entorno de la persona que va a cumplir condena, es decir, dónde se puede producir esa función de resocialización con mayor acierto". Eso no es extraño, pero eso no significa que elija cárcel", ha asegurado.