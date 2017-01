Aprobar los Presupuestos, principal reto del Gobierno para 2017

Aprobar los Presupuestos Generales del Estado es el gran reto del Gobierno y Rajoy mira hacia el PSOE. En sólo dos meses populares y socialistas han alcanzado ocho acuerdos, entre ellos el techo de gasto, pero esta vez no parecen estar por la labor. El partido se prepara para designar a un nuevo líder en un congreso al que el comité federal pondrá fecha el 14 de enero. Aunque no ha confirmado su candidatura a las primarias, Pedro Sánchez lleva tres meses buscando apoyo entre las bases. La presidenta andaluza ni confirma ni desmiente si se presentará y la opción Patxi López gana adeptos entre los fieles al exsecretario general. Pocas sorpresas en el congreso de C's el 4 febrero. Albert Rivera espera renovar liderazgo sin muchas voces críticas, al igual que Rajoy en la cita popular una semana después. Más tensión puede vivirse ese mismo fin de semana en Vistalegre, la gran cita de Podemos. Sus dos pesos pesados llevan semanas con las espadas en alto, una situación por la que el propio Iglesias ha pedido disculpas a la militancia. Citas clave para definir una legislatura que Mariano Rajoy quiere que sea "larga y fructífera". Un deseo que puede peligrar si no logra aprobar las cuentas públicas.