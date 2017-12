Protectoras de animales denuncian muertes de gatos en una colonia de Córdoba por "envenenamiento"

La Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba ha anunciado su intención de interponer una "denuncia ante Fiscalía" ante la "atrocidad" que se está produciendo en la colonia felina de la Asomadilla de Córdoba, que "está sufriendo envenenamiento tras envenenamiento".

"Actualmente, la colonia ha crecido a unos 30-40 ejemplares en pocos meses, evidenciando que controlar las colonias felinas con exterminio no es eficiente", según agrega la federación de protectoras de animales, que dice no entender "cómo no se ha investigando de oficio la atrocidad que se está cometiendo en la colonia de la Asomadilla; ya no sólo por las muertes que está ocasionando a los gatos, que ya sería causa más que suficiente, sino también por el riesgo que supone para la población el tener un tóxico desconocido e ilocalizado contra el que poder tomar las medidas de protección necesarias".