Puente cree que puede y debe "mojarse" con el apoyo a Sánchez y entiende la neutralidad a Tudanca por su cargo

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que puede y debe "mojarse" a la hora de apoyar la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y ha asegurado que entiende la neutralidad que ha expresado el secretario autonómico socialista, Luis Tudanca, por su posición institucional dentro del partido.

Puente, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press durante su visita a un parque de bomberos de la ciudad, se ha expresado así en referencia a una próxima visita de Pedro Sánchez a Valladolid, para la que se baraja el día 18 de febrero, aunque "no son fechas cerradas", aunque ya ha adelantado que espera acompañarle.

En cuanto a su apoyo explícito a su candidatura, Óscar Puente ha recordado que no es "neutral", no lo ha sido y ahora no lo va a ser. "Siempre me he mojado, me he posicionado y creo que es mi obligación en este momento hacerlo", ha agregado el alcalde de Valladolid, quien ha aclarado que entiende la posición de Luis Tudanca en la medida en que es secretario general y tiene una posición institucional a nivel de partido.

"En mi caso afortunadamente, por eso no soy secretario general, me puedo y debo permitir estos lujos", ha aseverado Puente, quien ha abogado por que más gente se "complique la vida" en el Partido porque cree que quizá haya habido demasiados que lo que han pretendido a través de la formación es "facilitársela".

Puente ha contado a los medios que recientemente un miembro de la gestora le preguntó que por qué se complicaba tanto la vida y, aunque no se qué perseguía, cree que le dejó un "poco descolocado" la respuesta a una pregunta que cree "impropia" de un socialista porque cree que están para "complicarse" la vida.

"Es para lo que hemos nacido, que te pregunten eso, quizá uno de los problemas que tiene nuestro partido es que hay demasiada gente que lo que ha pretendido a través del Partido es facilitarse la vida y no complicársela y yo creo que hace falta mucha gente que se complicar la vida, más gente que se quiera complicar la vida y menos que se la quiera facilitar", ha asegurado Puente sobre una posición que considera la de un "socialista de corazón".

PROCESO "VITAL"

Por lo que se refiere al proceso de recogida de avales, Óscar Puente cree que es "interesante" y "vital" para el PSOE porque, en función de cómo se resuelva, puede ser un instrumento que recobre la fuerza y recupere la confianza de los ciudadanos o puede ser que continúen en la dinámica en la que están instalados.

"Me parece vital que todos pongamos el máximo y yo desde luego lo voy a hacer para que el resultado conduzca a lo que queremos todos los socialistas, volver a ser un partido referente y liderar los cambios en la sociedad", ha agregado.

Por otro lado, Óscar Puente se ha referido a la sensación que se tiene en el proceso de búsqueda de apoyos por parte de los candidatos a la Secretaría General.

A este respecto, ha explicado que a los que creen que Pedro Sánchez representa la "solución" que necesita el PSOE el hecho de que se inicie este proceso les hace "ratificarse" en su decisión cuando ven que alguien que "en principio" no cuenta con el apoyo de las "estructuras" del Partido se planta en un acto reúne a 3.100 personas, algo que desde hace mucho tiempo hace falta.

En su opinión se necesitan líderes que tengan "el tirón suficiente" para reunir a 1.000 personas espontáneamente cuando acuden a un sitio y no tener que recurrir a llamar al teléfono para buscar líderes y llenar una sala con 150 personas a los que hay que "presionar" o pedir el "esfuerzo" de que acudan.

Así, considera que lo necesario es que la gente vaya espontáneamente "porque lo que va a pasar ahí le interesa, que lo que se va a decir ahí le interesa porque de alguna manera se siente identificado y con mucha fuerza por una posición política que en este momento es lo que representa Pedro Sánchez".