Puig defiende su discurso de Año Nuevo porque "hay que ser reiterativos" ante el "incumplimiento" de la financiación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha respondido este martes a las críticas de los portavoces de PPCV, Cs y Podemos sobre su discurso de Año Nuevo, en las que le han acusado de ser "reiterativo", y ha afirmado que "hay que ser reiterativos porque, efectivamente, hay un incumplimiento" en materia de financiación.

"Me gustaría este año no haber hablado del incumplimiento" del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "sino de que habíamos llegado a tener una financiación justa para la Comunitat", ha recalcado. Y ha añadido: "Hay gente que no cree en esta comunidad, que lo único en que piensa es que, cuanto peor, mejor para ellos. Eso no es lo que piensan los valencianos".