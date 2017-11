Puig pide exigir al Gobierno la reforma de la financiación este año y apoyo a los 1.300 millones

El PPCV apoyará el modelo si elimina Sucesiones y Patrimonio y el dinero extra que llegue va a cuestiones sociales

A su juicio, la respuesta del Gobierno a esta reivindicación no puede ser "incumplir" lo que se comprometió en la Conferencia de Presidentes y, por eso, ha remarcado que, a partir de ahora, la hoja de ruta será tratar de conseguir que se amplíe más el consenso en la sociedad valenciana y, para ello, se promoverá "una declaración de todos los grupos de Corts exigiendo que el Gobierno cumpla su compromiso y es que antes acabar 2017 tiene que haber un nuevo modelo de financiación".

No obstante, le ha tendido mano y le ha indicado: "Vamos a poyar el modelo de los expertos pero con dos condiciones: que ingresos de más que vengan por la reforma vayan a lo realmente importante, que es la educación, sanidad y bienestar social y no a enchufados y chiringuitos y que no haya aumento de impuestos", le ha solicitado.