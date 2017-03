Puig espera que el proceso de primarias del PSOE sea "constructivo" y alejado de "cualquier descalificación personal"

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha expresado su confianza en que el proceso de primarias del PSOE se centre "en lo constructivo y en las propuestas" y que se aleje "de cualquier descalificación personal".

Puig ha reiterado que no asistirá el próximo domingo a la presentación en Burjassot (Valencia) de la candidatura a la secretaria general del PSOE de Pedro Sánchez, y ha afirmado, respecto al acto previsto en Madrid el mismo día de la también candidata y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que sí irá si la agenda institucional se lo permite.

A preguntas de los medios en Alicante, donde ha celebrado el Día del Agua, el jefe del Consell ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre si estará presente en la presentación de la candidatura de Sánchez: "No, no iré a verlo".

Con todo, Puig ha recalcado que no es una cuestión que le "preocupe" y que aunque "siempre atiende a los medios", ha pedido: "Por respeto a la Generalitat y a los valencianos, me debo a lo que me debo. En un momento determinado puedo hacer una declaración porque me lo piden o por un interés, pero respeten mi posición en esta cuestión".

Además, ha puntualizado que mantiene que el proceso de primarias debe centrarse "en lo constructivo y en las propuestas" y evitar que esté "alejado de cualquier descalificación personal". Así, ha enfatizado que en las redes sociales se está viendo una "especie de virus contagioso, muy negativo para la política".

A su modo de ver, "en el tramo que nos queda para llegar a una elección de carácter interno del liderazgo, lo que es fundamental es que se haga con unas reglas del juego transparentes, que tenga en cuenta la ley de financiación de los partidos políticos y que se aborde desde el respeto".

"NO EROSIONARSE"

Y ha precisado que el PSOE no puede perder "el objetivo general" que pasa por "ser alternativa de gobierno", por lo que ha pedido "no erosionarse" y ha puesto como ejemplo que en las primarias francesas, los candidatos firman un código ético para actuar "desde la lealtad" y sin confrontación de carácter personal.

"Racionalizar este proceso es más decente desde el punto de vista del debate. Porque, además, las primarias son un proceso de participación democrática en la que se tiene que generar una nueva relación entre los ciudadanos y la política. Y si acaba siendo una lucha cainita sin ningún tipo de sentido y lo que hace es producir un debate fuera del objetivo fundamental, provocarán desafección", ha señalado.

CORREDOR MEDITERRÁNEO

Por su parte, preguntado al respecto de la sintonía entre la presidenta andaluza y el presidente aragonés, Javier Lambán, para pedir al Ejecutivo central que ponga en marcha el ramal central del Corredor Mediterráneo

--Algeciras, Madrid, Zaragoza, Tarragona--, Ximo Puig ha defendido que "algunos de esos intereses" son "coincidentes" con los de la Comunitat Valenciana.

Ha argumentado que Susana Díaz "se reafirmó" en su apuesta por el Corredor por la Comunitat y lo ha desligado del interés de Sevilla, por la conexión por Madrid, que "para ellos es muy importante también".

"No hay un cambio de posición --de Andalucía--", ha dicho Puig, que ha agregado que cada comunidad tiene "las miradas que le corresponden". Asimismo, ha subrayado que la cuestión del Corredor Mediterráneo ha pasado de ser una cuestión "únicamente valenciana, y como mucho murciana y catalana, a en estos momentos ser fundamental para España, e incluso Aragón lo ve como un tema central".

Además, ha recordado que ha "desaparecido" la propuesta del corredor central que "no se plantea" y ha defendido que el Corredor Mediterráneo es el "único" que está contemplado por la Unión Europea y que "vamos a seguir luchando esté quien esté a favor".

Por ello, ha explicado que son "aliados" Andalucía, Murcia, Cataluña y que Aragón "va a ser un aliado" porque es "la gran prioridad" en infraestructuras para España, para lo que ha pedido que se concrete en el presupuesto.

A ese respecto, ha anunciado que ha solicitado "hoy mismo" al coordinador del Corredor Mediterráneo "una reunión para ver cómo se va a plasmas la información permanente a las comunidades autónomas y cómo se va a plasmas la voluntad de rehacer la posición del Corredor".