Puig pide al PSPV una "reflexión de puertas hacia dentro" para lograr una "agenda propia" dentro del socialismo español

El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido a los miembros de esta formación "un trabajo de reflexión de puertas hacia dentro" para conseguir que el partido "sea un actor con una agenda propia dentro del socialismo español". "El PSPV está en condiciones de tener una voz importante en el debate político y tenemos la obligación de darlo todo en esa faena", ha reivindicado.

Puig se ha manifestado en estos términos durante su intervención en el Comité Nacional que los socialistas valencianos han celebrado este jueves en Valencia, donde también ha presentado la actualización del Pacte del Botànic, un acuerdo que "es bueno para los socialistas porque es bueno para los valencianos" y cuya salud "solo está subordinada al interés de los valencianos", ha apuntado.

"Si yo estoy aquí es para defender el interés general de los valencianos, que nadie se equivoque", ha dicho el jefe del Consell, quien ha hecho referencia a la conferencia que el PSPV celebrará los días 17, 18 y 19 de febrero bajo el nombre de 'La vía valenciana' y cuyo objetivo es "situar los pilares marco sobre los que se ha de desarrollar nuestra acción para los próximos años y reivindicar los pequeños avances que mejoran de forma efectiva la vida de la gente frente a las grandes promesas irrealizables", ha afirmado.

El dirigente socialista ha detallado que la conferencia girará sobre reconstruir la socialdemocracia valenciana sobre los pilares del crecimiento económico; la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza; así como en el valencianismo y en la concepción de España como un país plural desde la perspectiva federal.

"AMBICIÓN POLÍTICA" Y "DEBATES MANIQUEÍSTAS"

"Mirarnos el ombligo no nos va a hacer más fuertes", ha sentenciado Puig antes de asegurar que "la ambición política no pasa por debates maniqueístas, sino por reunir ideas, por pensar en lo que no se ha pensado y por debatir que es lo que haremos en la conferencia", ha aseverado.

En el Comité Nacional se han presentado dos resoluciones en las que se contempla, por una parte, el apoyo de los socialistas valencianos a las comarcas y municipios afectados por el temporal; así como poner fin a la "parálisis" del Gobierno central ante el drama de los refugiados.

Durante su intervención, el líder de los socialistas valencianos también ha hecho referencia a la Conferencia de Presidentes sobre la que se ha mostrado satisfecho ya que, según ha explicado, se ha conseguido "acabar con la invisibilidad de nuestra tierra porque el problema valenciano ya está encima de la mesa". Así, ha destacado el acuerdo alcanzado para que el sistema de financiación autonómica se reforme este año.