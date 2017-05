Puig y Sánchez hablan por teléfono en un "buen tono" y "absolutamente cordial" tras la victoria en las primarias

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado por teléfono al presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, y ambos han mantenido una conversación en un "buen tono" y "absolutamente cordial", según han informado fuentes de Presidencia.

En la mañana de este miércoles, Puig ha comentado que todavía no había tenido la oportunidad de hablar con Sánchez y ha apuntado que creía que "él ahora tiene mucho trabajo y no hay ninguna urgencia, no tengo ninguna urgencia".