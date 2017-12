Puig ante el fallo del TC: "Pido a Rajoy que por Navidad acabe con decreto de recortes que enaltece la inhumanidad"

Transmite el "mensaje claro" de que en la Comunitat "todos y todas tienen derecho a la sanidad, ahora y en el futuro"

"La discusión política era si es un derecho o no. Para nosotros lo es, pero si el Tribunal Constitucional, instado por el Gobierno no nos quiere legitimar ese derecho, lo que me parece de una profunda inhumanidad, evidentemente buscaremos otra vía, que será la de subvención personalizada o el apoyo personalizado a cada uno de los inmigrantes que se quiere echar del sistema", ha precisado.