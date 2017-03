Puig pide que los candidatos firmen un código de buenas prácticas para no "denigrar" la imagen de nadie ni del PSOE

Apuesta por una campaña "propositiva, de lealtad, de convivencia y de fortalecimientos del PSOE"

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha propuesto este martes que los candidatos a las primarias del PSOE firmen un código de buenas prácticas para no "denigrar" la imagen de ninguna persona ni del colectivo del partido.

Puig, que ha realizado estas declaraciones ante los medios durante su visita a Castellón con ocasión de las fiestas de la Magdalena, ha indicado que el proceso interno del PSOE "es interesante, pero no me ocupa como una cuestión fundamental, ya que mi misión fundamental es la Presidencia de la Generalitat, y a eso me dedico fundamentalmente".

No obstante, ha añadido que "como el Comité Federal va a establecer pronto todos los parámetros de las elecciones primarias y esta tarde se producirá una reunión de los equipos de los precandidatos", ha propuesto que se excluya la "publicidad negativa" de esta campaña.

Según ha destacado, la campaña tiene que ser "propositiva, de lealtad, de convivencia y de fortalecimientos del PSOE, y no puede ser una campaña de enfrentamiento interno", por lo que ha pedido que los candidatos firmen un código de buenas prácticas, "que atañe a ellos, a sus equipos y a los militantes", para no "denigrar" la imagen de ninguna persona ni del colectivo del PSOE.

"Ésta es una cuestión básica y fundamental que creo que hay que poner encima de la mesa para acabar con este virus infeccioso que está circulando por las redes y que lo único que hace es denigrar la imagen de personas y del conjunto del PSOE", ha lamentado.

"EL DEBATE NO EXIGE DE MALA EDUCACIÓN"

Al respecto, el secretario general del PSPV ha explicado que "una persona que quiere a un partido o a una organización no está insultando a otro como ha venido siendo en estos meses, desgraciadamente, y, desde luego, lo que es cierto es que el debate no exige en absoluto mala educación ni falta de respeto".

"El respeto es inherente a una idea progresista, a una idea republicana de derechos cívicos", ha subrayado el 'president', quien ha defendido "esta herencia de capacidad de entendimiento y de respeto, pues sin respeto nadie tiene derecho a exigir nada".

Por otra parte, preguntado si asistirá el domingo a Madrid al acto en el que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunciará su candidatura a las primarias del PSOE, Puig ha subrayado que "en principio, si no hay nada que lo impida, sí estaré".

Finalmente, interpelado sobre si cree que el candidato que finalmente gane tiene que ser apoyado por todo el partido, el jefe del Consell ha señalado que "por supuesto, pues la democracia siempre hay que respetarla".