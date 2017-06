El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitado este sábado el 'Rainbow Warrior', el barco de la organización ecologista Greenpeace, que se encuentra atracado esta semana en el puerto de València para arrancar la campaña europea 'Menos Plástico, más Mediterráneo'. El jefe del Consell ha advertido: "Hay que combatir el cambio climático o las generaciones futuras no perdonarán nuestra actitud irresponsable".

En este sentido, Puig ha destacado que para la Comunitat Valenciana es "muy importante" que la organización haya empezado esta campaña aquí, dado que "todo el mundo de la destrucción del plástico representa para nosotros una misión", y ha añadido que hay una "responsabilidad solidaria", ya que "es imposible actuar como si no supiésemos lo que esta pasando". "Hay un problema de cambio climático y hay que combatirlo porque hay que ser conscientes que las generaciones futuras no nos perdonarán y harán bien de no perdonar nuestra actitud irresponsable", ha aseverado.