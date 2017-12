Puig exige reformar la financiación: "No podemos estar celebrando la Constitución e incumplirla permanentemente"

Cree que no tiene "ningún sentido" condicionarla a la situación en Cataluña y asegura que "se pueden hacer dos cosas a la vez"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistido este jueves en la necesidad de que el Gobierno cumpla su compromiso de reformar la financiación este año: "No podemos estar celebrando la Constitución e incumpliéndola permanentemente, eso no es razonable, eso es cinismo".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios al ser preguntado sobre el hecho de que la reforma del modelo no vaya a estar lista antes de que termine el año. A su juicio, existe una "irresponsabilidad manifiesta" por parte del Gobierno al aludir a las circunstancias políticas para no cumplir ese compromiso.

"Aquí se pueden hacer dos cosas a la vez, incluso más", ha dicho, para agregar que no tiene "ningún sentido" que se condicione todo a la situación en Cataluña. Así, ha señalado que es "bastante incomprensible" porque esta comunidad "desgraciadamente no estaba sentada ya en la mesa", aunque esperan que vuelva.

Así, ha incidido en que más allá de que se presente un modelo el 31 de diciembre o el 15 de enero, porque no harán de eso "una guerra", la Comunitat no va a permitir "y no va a haber una circunstancia de lealtad institucional normalizada si no se cumplen los acuerdos de la Conferencia de Presidentes".