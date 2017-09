Puig sobre financiación: "El Gobierno no puede escudarse en que debe acuerdo de todas las CCAA para cerrar el modelo"

Rechaza entrar en el "espacio de confrontación" con Montoro y asegura que en la Comunitat nunca han entendido "las chulerías"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este lunes sobre el cambio de financiación autonómica que el Gobierno "no puede escudarse" en que debe haber un acuerdo entre todas las autonomías para solucionar la situación porque "esto no va así", ha advertido y ha recalcado: "No es cuestión de partidismo ni de mirar desde los ojos de partido sino de país".

En esta línea ha pedido no "hacer trampas en el debate" y se ha preguntado si cuando se pide que haya un acuerdo entre autonomías, y si este no es posible, el Gobierno "no va a hacer nada ante una injusticia patente demostrada por expertos". A su juicio, el ejecutivo no puede estar "como árbitro" sino que tiene un "papel fundamental".