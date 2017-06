Bonig dice que el PP y el Ministerio "vigilarán" que se cumpla la suspensión del decreto plurilingüe

Así se ha pronunciado en la sesión de control al 'president' en respuesta a la portavoz del PP, Isabel Bonig, a la que ha recordado que "hablar castellano no es de derechas ni de izquierdas y las cifras dicen que todos los valencianos lo podemos y lo hacemos; hablar valenciano no es de derechas ni de izquierdas pero lamentablemente muchos valencianos no dominan su lengua cooficial y hablar inglés no es de derechas o de izquierdas pero ha sido más difícil para la mayoría de los valencianos que no podían pagarse una escuela privada".