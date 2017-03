Puig, sobre las primarias del PSOE: "Sería absurdo que un proceso para superar la desafección genere aún más"

El presidente de la Comunidad Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha dicho este jueves que "sería absurdo que un proceso" como las primarias del PSOE, que debería servir para "superar la desafección" del partido, "genere aún más".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Puig ha asegurado que la campaña de los candidatos a la Secretaría General "tiene que estar basada en la lealtad el partido", y nunca en las descalificaciones personales.

El dirigente socialista, que ha propuesto a los precandidatos que firmen un código de buenas prácticas, ha criticado los "debates manifiestamente ruines y viciados" que se han vertido en las últimas semanas en las redes sociales. "Eso es publicidad negativa, y no es bueno, no añade ningún plus de calidad", ha añadido.

En este sentido, Puig ha defendido la firma de este documento --que, según ha explicado, ya se ha utilizado en países como Francia-- "en el cual se pone bien claro que el objetivo final" de las propuestas "es abrir un gran debate positivo".

"Propongo que hablemos de lo que interesa a los españoles, que no se haga este tipo de situaciones, de virus contaminantes que lejos de acercar a los ciudadanos a la política, los aleja aún más", ha remachado.

SIN DONACIONES ANÓNIMAS

Preguntado sobre la financiación de los precandidatos a la Secretaría General del PSOE, Puig ha dicho que no tiene "ni la más mínima sospecha" de que los candidatos estén incumpliendo las reglas para la financiación de sus campañas. "Estoy convencido de que van a actuar de acuerdo con la ley", ha añadido.

Además, el presidente valenciano ha explicado que la ley de financiación de partidos políticos dice que las formaciones no pueden financiarse de "manera secreta o anónima", como es el caso del 'crowdfunding', que utiliza Pedro Sánchez.

Así, ha asegurado que la Gestora socialista tiene que "preservar, al margen de unos y otros", que la financiación del PSOE se realice conforme a la ley. "Si la ley de financiación exige que haya una transparencia clara y que no haya donaciones anónimas, eso tiene que servir en todo el proceso", ha apostillado.