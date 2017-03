Puig no se pronuncia sobre las primarias del PSOE: "Cualquiera que quiera aportar hace muy bien dando un paso adelante"

"Vamos a tener tantos días (para hablar) que hoy déjenme sumergirme en el espíritu fallero", bromea ante los periodistas

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha rechazado este jueves tomar partido por alguna de las tres personas que han anunciado su intención de concurrir a las primarias del PSOE --Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz-- porque habrá tiempo para hablar de este tema y el congreso no está "ni convocado". En todo caso, ha apuntado: "Cualquiera que quiera aportar hace muy bien dando un paso adelante".

Tras visitar la Falla Blanqueries, el 'president' ha señalado que "cada día tiene su afán y el de hoy son las Fallas". Por ello, ha remarcado: "No es que no me decante, es que no está ni convocado el congreso, son precandidatos; vamos a dejar un espacio de tiempo, no es que no me quiera mojar".

Además, ha bromeado ante las preguntas de los medios sobre sus preferencias: "Sinceramente, vamos a tener tantos días que hoy déjenme sumergirme en el espíritu fallero".

Al ser cuestionado sobre quién le genera más simpatía, ha señalado que tiene simpatía "por mucha gente del partido" y ha indicado respecto al posicionamiento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que es "muy amigo" suyo y le tiene "un gran respeto", al tiempo que ha remarcado que tiene "absoluto derecho a decir lo que quiera".

Precisamente Puig se ha mostrado "muy contento" de que este viernes Zapatero vaya a acudir a València invitado por la Generalitat y por el Ayuntamiento para ver las Fallas, y ha subrayado que "cualquier persona que viene a las Fallas a partir de ese momento sabe que no hay nada parecido".