Puig sobre el recorte de 353 millones en la financiación de 2018: "El Gobierno está jugando con fuego"

Puig cree que "paralizar" la nueva financiación por el conflicto de Cataluña es una "absoluta anormalidad democrática"

El jefe del Consell se ha referido también a las declaraciones que el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha realizado sobre esta cuestión, y en las que ha advertido de que el no aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 "perjudica a los intereses de la Comunitat". Moragues ha reclamado a PSPV, Podemos y Compromís "que en vez de quejarse, se sienten en Madrid con sus diputados y negocien los PGE".

En opinión de Puig, esta reclamación de Moragues "forma parte de esta anomalía en el funcionamiento de las instituciones". "¿Cómo se atreve el delegado de Gobierno a decir que el sistema de financiación sea aprobado o no en función de los apoyos parlamentarios de un presupuesto?", se ha preguntado, y ha considerado que se está actuando "con una enorme irresponsabilidad".

Puig se ha preguntado "a qué obedece que, no ya el Gobierno, sino que el PP se descuelgue diciendo que hasta que Cataluña no se solucione la cuestión que queda todo paralizado". A su juicio, "esto es una absoluta anormalidad democrática, una anomalía profunda del funcionamiento del sistema".

"Cuando aprobamos la decisión en la Conferencia de Presidentes de que en este año pasado ya se aprobaría el sistema de financiación, Cataluña no estaba en la mesa. No vino a esa reunión porque no quiso, pero ahí se decidió que se llevaría a cabo la reforma del sistema de financiación durante el año pasado, y se ha incumplido la palabra del presidente", ha criticado.