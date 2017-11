Puig: "No tendría ningún sentido que se aprobara el cupo vasco y no se aprobara el nuevo sistema de financiación"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha subrayado la necesidad de abordar la fase final de negociación para la reforma del modelo de financiación autonómica y ha indicado al respecto que "no tendría ningún sentido que se aprobara el cupo vasco y no se aprobara el nuevo sistema de financiación".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios en Orihuela (Alicante), al ser preguntado sobre la postura de Compromís, que anunció su voto en contra del cupo vasco por "rebeldía", al considerar que representa la desigualdad de la financiación autonómica mientras no se ejecuta el cambio de modelo para el conjunto de las regiones. El PSOE, por su parte, votará a favor.

"No tendría ningún sentido que se aprobara el cupo vasco y no se aprobara el nuevo sistema de financiación, no tendría ningún sentido", ha dicho.