Puigdemont no volverá a Cataluña sin "garantías" de que se permitirá un Govern independentista si gana

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha puesto este miércoles como condición para regresar a Cataluña recibir "garantías" de que se permitirá un Govern independentista si son las fuerzas soberanistas las que ganan las elecciones del próximo 21 de diciembre.

"¿Si las elecciones, los ciudadanos con sus votos, dicen que quieren el mismo Gobierno que frenó el artículo 155, será respetado o no? Debemos saber esa respuesta antes de decidir si regresar", ha declarado Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas.

Puigdemont ha aseverado que "no existen las garantías" de que no ingresará en prisión si regresa a Cataluña y ha insistido en que tanto él como los exconsellers que le acompañaron en la huida a Bélgica tendrán que pensarlo "muchas veces" antes de tomar una decisión sobre su futuro.

El exmandatario ha apuntado que ello no les impide contemplar tomar "posesión" de sus actas "legítimamente ganadas en las urnas", al tiempo que ha subrayado que "no cabe en el ordenamiento democrático" contemplar una opción que no les permita recoger sus actas.